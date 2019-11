Președintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la prezidențiale, a declarat că România normală, cea pentru care luptă el, e țara în care cetățeanul e în centrul preocupărilor instituțiilor și țara în care hoții stau în pușcărie, nu la butoanele politice.

„România normală e țara în care cetățeanul e în centrul preocupărilor statului și instituțiilor statului, nu invers, cum au definit cei care au guvernat în ultimii trei ani.

România normală e țara în care școlile sunt sigure, bine dotate, în care orice copil are șansa să se realizeze prin educația pe care o primește.

România normală e țara în care cel în suferință găsește ușor un spital modern, bine dotat, cu un personal foarte bine calificat, dedicat meseriei.

România normală e țara în care românii se întorc, în care locurile de muncă se crează și nu mai e nimeni obligat să plece.

România normală e cea în care legea e lege pentru toți, e țara în care hoții stau în pușcărie, nu la butoanele politice.

România normală e țara în care politicienii încurajează indepedența sistemului judiciar și a judecătorului, nu încearcă să pună acest sistem sub control politic.

România normală e țara în care politicienii vor să ocupe funcții pentru a rezolva problemele societății, nu pentru a-și rezolva problemele, multe dintre ele penale”, a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, duminică, la Gala ”Femeile liberale premiază excelenţa”, care a avut loc la sala Thalia din Sibiu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.