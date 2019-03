Președintele Klaus Iohannis a declarat recent, referindu-se la posibilitatea unirii României cu Republica Moldova, că „atunci când ambele popoare vor hotărî că vor acest lucru, atunci se va întâmpla”.

Întrebat, vineri, la Bruxelles în legătură că faptul că a afirmat că românii și moldovenii sunt două popoare diferite, șeful statului a susținut că a spus că sunt două națiuni diferite, nu două popoare distincte.

”Am spus că suntem națiuni diferite, nu popoare diferite. Sunt sigur”, a spus Klaus Iohannis, vineri, la Bruxelles.

Prezent, marți, la dezbaterea „Președinte sau cetățean / om politic și societate civilă”, șeful statului a fost întrebat de ce în 2018, Anul Centenar, nu s-a făcut nimic pentru unirea României și Republicii Moldova.

„Atunci când ambele popoare vor hotărî că vor acest lucru, atunci se va întâmpla”, a răspuns atunci Klaus Iohannis, potrivit cotidianul.md.

