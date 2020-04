Klaus Iohannis: România va trimite în Republica Moldova medici, materiale sanitare și medicamente. Vom ajuta cetățenii de acolo să treacă mai ușor peste această epidemie de coronavirus (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, că România va ajuta Republica Moldova cu măști, medicamente și materiale sanitare, astfel încât să față față mai bine epidemiei de coronavirus. De asemenea, o echipă de medici și personal medical se va deplasa în țara vecină pentru a acorda ajutor.

Președintele Klaus Iohannis a abordat luni trei teme: situația anului școlar, în contextul epidemiei de coronavirus, perioada în care vârstnicii vor putea ieși din case de acum încolo și ajutorul către Republica Moldova. Precizările vin după o ședință la care au participat președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, mai mulți miniștri, un consilier prezidențial și secretarul de stat Raed Arafat.

„A treia temă pe care am discutat-o se referă la un ajutor pentru cetățenii Republicii Moldova. În Republica Moldova situația este complicată și România, care se consideră un partener extrem de important - credem noi că cel mai important al Republicii Moldova, va pregăti și va implementa în câteva zile două măsuri importante.

Prima - o echipă de medici și personal medical se va deplasa în Republica Moldova pentru a ajuta spitalele de acolo, pentru a ajuta personalul medical de acolo și medicii să facă față mai bine acestei epidemii.

O a doua acțiune va consta în trimiterea de măști, materiale sanitare, materiale de protecție, ba chiar medicamente din rezerva noastră în Republica Moldova, pentru a ajuta cetățenii de acolo să treacă mai ușor peste această epidemie”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

