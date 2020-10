Klaus Iohannis: „Sănătatea publică e amenințată de COVID-19, iar politica românească e amenințată de PSD”

În cadrul conferinței de presă susținute miercuri la Palatul Cotroceni, președintele României a precizat că luptă pe două fronturi – cel politic și cel al sănătății.

Klaus Iohannis, despre lupta împotriva PSD și lupta împotriva COVID-19

„Sănătatea publică e amenințată de COVID-19, iar politica românească e amenințată de PSD. Sunt două pericole și trebuie să ne adresăm și într-o parte și în cealaltă. Numărul de infectări ne îngrijoează mai mult decât alegerile. Lucrurile probabil se vor complica odată cu venirea vremii reci. Să nu facem confuzie între abordarea politică, deoarece viața merge mai departe, nu vrem să ne oprim în mijlocul bolii.

Dar abordarea politică e una, iar abordarea în ceea ce privește pandemia e alt și bazată pe analizele experților. Nu se poate aștepta nimeni ca Guvernul singur să stăpânească epidemia. Autoritățile au partea lor de răspundere, inclusiv cu amenzile, trebuie s-o spunem și pe asta.

Cetățeanul are probabil o răspundere mai mare. Boala nu se răspândește de la instituție la instituie, ci de la om la om. Deci răspunderea noastră individuală e foarte mare. Nu trebuie să amestecăm lucrurile, dar trebuie să ținem cont că PSD a ținut în Parlament câteva săptămâni o lege importantă fix pentru îngrădirea epidemiei”, a declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis: Alegerile parlamentare trebuie să aibă loc

În ceea ce privește alegerile parlamentare, șeful statului susține că acestea trebuie să aibă loc, precizând că dacă numărul cazurilor de coronavirus va continua să crească, atunci campania electorală va trebui să se desfășoare mai mult online, la televiziune și radio.

„O democrație nu funcționează fără alegeri, am mai spus asta și înainte de alegerile locale și am pledat pentru organizarea alegerilor locale și am văzut cu toții că a funcționat rezonabil de bine, nu au fost incidente epidemiologice. Însă, este clar că dacă numărul infectărilor crește, campania se va desfășura în condiții mai speciale decât la alegerile locale, dar alegerile trebuie să aibă loc. Nu putem funcționa cu un Parlament fără puteri depline, așa cum ar fi după 20 decembrie. Nu va mai putea da legi organice.

Cu cât am putea amâna alegerile? Constituția spune maximimum trei luni. Atunci ajungem la sfârșitul iernii. Nu cred că cineva își imaginează că peste trei luni situația epidemiologică va fi net mai bună în iarnă, spre primăvară, față de 6 decembrie. Suntem în pandemie, avem, din păcate, foarte multe persoane bolnave, trebuie să găsim o formă prin care facem campanie mai mult online decât fizic, mai mult prin televizor, prin radio și să mergem la vot.

Actul de votare, în sine, nu e mai periculos decât mersul la pâine. La alegerile locale a fost o bună organizare, au fost circuite diferite pentru intrare și ieșire, s-a dezinfectat, s-a măsurat temperatura, lucrurile au fost bine controlate și așa va fi și pe 6 decembrie la alegerile parlamentare”.