Iohannis, în fața ambasadorilor străini: Vom continua să acționăm pentru aderarea la Spațiul Schengen și la Zona Euro (VIDEO)

Vom continua să acționăm pentru aderarea la Spațiul Schengen și la Zona Euro, atunci când toate condițiile vor fi îndeplinite, a declarat președintele Klaus Iohannis, la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București.

„Vom continua să acționăm pentru aderarea la Spațiul Schengen, care va contribui semnificativ la consolidarea securității pentru întregul spațiu de liberă circulație din Uniune și, de asemenea, pentru aderarea la Zona Euro, atunci când toate condițiile vor fi îndeplinite”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că apartenența la NATO și UE, dar și parteneriatul strategic cu SUA rămân pilonii de bază ai politicii noastre externe.

„Vom acționa pentru a avea o Uniune mai puternică, mai unită, mai competitivă și mai incluzivă, mai sigură și pe înțelesul tuturor cetățenilor săi. Acestea au fost, de altfel, și mesajele principale ale Declarației de la Sibiu. Avem nevoie de o abordare comună pe toate temele majore la nivel european, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, agenda digitală, creșterea economică sau aprofundarea pieței interne, migrația și azilul, agrearea unui buget ambițios al Uniunii, politica de extindere, promovarea valorilor europene și consolidarea acțiunii externe a Uniunii Europene. România va sprijini în continuare politica de extindere a Uniunii, îndeosebi pentru deschiderea cât mai curând posibil a negocierilor de aderare cu cele două state candidate - Macedonia de Nord și Albania. Discuția despre eficientizarea metodologiei de extindere nu trebuie în niciun caz să blocheze sau să întârzie acest proces”, a declarat Klaus Iohannis.

