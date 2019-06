Președintele Klaus Iohannis se întâlnește, joi, cu liderii partidelor din opoziție.

Șeful statului i-a invitat la Palatul Cotroceni, începând cu ora 16.00. pentru semnarea Acordului Politic Național pentru consolidarea parcursului european al României.

La ceremonie vor participa președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna, președintele PRO România, Victor Ponta, și președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac.

Amintim că la finalul consultărilor pe care le-a avut cu liderii partidelor după alegerile din 26 mai, Iohannis a propus semnarea unui Pact Național pentru o Românie Europeană.

PSD a venit cu propria variantă de acord politic, motiv pentru care preşedintele Iohannis i-a criticat pe social-democraţi în mai multe declaraţii publice, iar ALDE nu a fost de acord. (Detalii AICI)

Cât despre UDMR, Kelemen Hunor a declarat, miercuri, pentru Hotnews, că va semna acordul politic propus de președintele Iohannis săptămâna viitoarea, pentru că joi este plecat din țară.

