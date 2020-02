Președintele Klaus Iohannis a declarat, la finalul ședinței CNAT, că în România nu a fost confirmat până acum niciun caz de coronavirus. Instituțiile, însă, trebuie să rămână vigilente. E nevoie de responsabilitate și de calm, a insistat șeful statului. „Toți cetățenii trebuie să înțeleagă că e responsabilitatea fiecăruia să respecte indicațiile și sfaturile autorităților”, a insistat șeful statului.

„Până acum nu avem niciun caz confirmat de infecție cu acest virus în România. Acum câteva minute am primit rezultatele din Gorj, care sunt negative.

Nivelul de mobilizare trebuie să rămână ridicat pentru că ne confruntăm cu o urgență medicală globală. Toate statele sunt vulnerabile în fața unui virus care nu ține cont de granițe geografice.

Din analiză s-a constatat că instituțiile au luat la timp măsurile care se impun pentru a preveni infectarea. Guvernul Orban inclusiv a făcut achiziții.

În ședința CSAT am subliniat nevoia de comunicare eficientă între toate structurile implicate, atât la nivel central, cât și local, informarea permanentă a medicilor de familie, managerilor de spitale. E nevoie de un efort comun și unitar, de aplicare riguroasă și fără abateri a măsurilor de prevenție pentru a proteja cetățenii.

Am decis să fie suplimentate măsurile de control pentru identificarea potențialilor bolnavi cu probleme respiratorii la frontiere”, a declarat Klaus Iohannis.

