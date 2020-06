Klaus Iohannis, ședință la Palatul Cotroceni, cu mai mulți membri ai Guvernului: Situația economică, principalul subiect al discuției (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a convocat, marți, la ora 13.00, o întâlnire cu mai mulți membri ai Guvernului. La ședința organizată la Palatul Cotroceni, discuțiile se vor axa pe teme economice, se arată într-un anunț al Administrației Prezidențiale.

La întrevedere vor participa premierul Ludovic Orban, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, și șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă.

