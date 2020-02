Președintele Klaus Iohannis a declarat că a decis să accepte propunerile înaintate de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT, în ciuda a două avize negative date de Cănsiliul Superior al Magistraturii, deoarece a considerat că poziția lui Predoiu este una argumentată, în timp ce avizeze CSM i s-au părut destul de superficiale.

„Azi am semnat decretele de numire pentru procuror general, procuror șef DIICOT și procuror șef DNA. Trei candidați care mi-au fost propuși de ministrul Justiției, după un proces bine organizat, corect și transparent. Numărul mare de candidați înscriși ne arată că a fost o competiție deschisă. După ce propunerile ministrului au fost concretizate, au fost trimise la CSM, care a avut păreri ușor diferite. Dat fiind că am avut propunerile ministrului, pe care le-am găsit bine motivate, și de cealalată parte avizul CSM, care mi s-a părut destul de superficial, am considerat că propunerile ministrului sunt bune și le-am acceptat”, a spus Iohannis

Șeful statului a mai ținut să precizeze că astfel s-a pus punct unei lungi perioade de intermat la conducerea Parchetelor: „S-a încheiat interimatul la marile Parchete. Era o perioadă foarte lungă de interimat care nu a permis procurorilor să-și facă treaba”.

