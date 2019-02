Iohannis contestă la CCR pe bugetul rușinii naționale. PSD și-a tras bani de 20 de ori mai mult față de anul 2016! Nu conduce pentru români, ci pentru Dragnea (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac fără precedent la adresa PSD. Șeful statului a anunțat că așa-zisul buget al investițiilor, cum l-a prezentat coaliția de guevrnare, este, de fapt, bugetul rușinii naționale.

Iohannis a făcut întâi un bilanț al guvernării PSD-ALDE, apoi a prezentat motivele pentru care va ataca la Curtea Constituțională legea bugetului de stat pe 2019.

Klaus Iohannis a insistat că social-democrații nu vor să facă investiții și nu au bani pentru investiții, în schimb au bani pentru ei și pentru clientela lor politică.

