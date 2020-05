Cuplul prezidențial, la prima ieșire publică după izbucnirea pandemiei. Președintele Klaus Iohannis și prima doamnă Carmen au purtat mască și au respectat distanța socială, la Biserica Sfânta Treime din Sibiu (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au participat la slujba de duminică de la Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime din Sibiu, în ceea ce a fost prima ieșire publică a cuplului prezidențial de la impunerea restricțiilor pe fondul pandemiei de coronavirus, potrivit B1 TV.



Președintele României și prima doamnă, Carmen Iohannis, au participat la slujba de duminică oficiată în aer liber. Au ajuns la Biserica Sfânta Treime din Sibiu în jurul orei 10. Ei au respectat regulile impuse și au stat în curtea lăcașului de cult, au păstrat distanța socială și au purtat mască de protecție.



La finalul slujbei, cuplul Iohannis s-a îndreptat spre coloana oficială, ținându-se de mână.

Înainte de a intra în mașină, președintele Klaus Iohannis i-a salutat pe jurnaliști, dar nu a făcut declarații.

Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime este lăcașul de cult la care familia Iohannis merge de ani de zile, încă de pe vremea în care actualul Președinte al României era primar al Municipiului Sibiu. Lăcașul se află în inima fostei capitale culturale europene, în Piața Mare, lângă sediul primăriei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.