Klaus Iohannis: Soția mea, Carmen, s-a bucurat foarte mult că a reînceput școala, la fel și copiii. Lucrurile merg bine spre foarte bine

Președintele Klaus Iohannis a declarat că soția sa, Carmen Iohannis, a revenit și ea la catedră, că s-a bucurat foarte mult că a reînceput școala și că merge la clasă „cu foarte mult entuziasm”. Acesta a mai precizat că elevii ei sunt bucuroși că au revenit la clase, iar condițiile menite să prevină răspândirea infecțiilor cu coronavirus sunt respectate.

Întrebat ce probleme i-a reclamat până acum soția sa, Carmen Iohannis, în legătură cu modul în care se desfășoară anul școlar în plină epidemie de coronavirus, Klaus Iohannis a răspuns: „În primul rând, soția mea, Carmen, s-a bucurat foarte mult că a reînceput școala. Merge la școală acum de câteva zile bune deja cu foarte mult entuziasm. Copiii sunt bucuroși că școala a reînceput. Se respectă toate condițiile și lucrurile merg bine spre foarte bine”.

Șeful statului a precizat că predarea va trece în online în școlile unde se organizează secții de votare pentru alegerile locale. După vot, „toată lumea revine la școală”.

În aceeași conferință de presă, Klaus Iohannis a susținut că revenirea la starea de urgență trebuie să rămâna ultima soluție, atunci când nimic altceva nu mai funcționează.

Acesta a mai precizat că nu vede motive pentru reintroducerea lockdown-ului, situația în care cetățenii sunt nevoiți să rămână case: „ Noi putem să stăpânim răspândirea epidemiei, dacă respectăm acele reguli simple: purtatul măștii, distanța, evitarea aglomerărilor și igiena mâinilor. Sunt lucruri atât de simple”.

