Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că speră ca România să aibă un nou guvern după săptămâna viitoare. Prezent, miercuri, la evenimentul „GoTech World”, șeful statului a subliniat faptul că sectorul digital ar trebui să fie prioritate zero pentru orice Guvern, context în care și-a exprimat speranța că moțiunea de cenzură depusă de opoziție va trece.

”Pentru următorii ani, consider că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărui guvern – care sper că va veni după săptămâna viitoare. Predictibilitatea este cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile. Dar, cum am văzut în ultimii ani, din păcate, orice numai predictibilitate nu am avut. Nu am să insist acum asupra degringoladei generate de PSD în sectoare esențiale ale economiei naționale și nici asupra incapacității acestui partid de a înțelege că administrația trebuie să sprijine mediul de afaceri, nu să îi distrugă speranța și perspectivele”, a declarat Klaus Iohannis.

Liberalii au depus, marți, moţiunea de cenzură și susţin că au numărul necesar de voturi. Raluca Turcan a spus că documentul a fost semnat de 237 de aleşi, printre care şi patru de la PSD.

Între timp, s-a stabilit în ședința Biroului Permanent reunit că textul moțiunii va fi citit miercuri, la ora 15.00, iar votul ar urma să aibă loc sâmbătă, la ora 11.00. (Detalii AICI)