Klaus Iohannis: Spitalele nu sunt suficient de bine dotate, procedurile nu sunt clare, prevenția e ca și inexistentă. Sistemul sanitar nu funcționează bine, dar nu poate fi reformat de pe azi pe mâine

„Spitalele noastre nu sunt suficient de bine dotate, procedurile nu sunt suficient de clare, prevenția e de multe ori ca și inexistentă”. Sunt doar câteva dintre problemele identificate de președintele Klaus Iohannis la sistemul sanitar din România. Acesta a afirmat că, pentru a ajunge la nivelul țărilor din vestul Europei, e nevoie de o reformă amplă a sistemului de sănătate, care nu se poate face de pe o zi pe alta. Klaus Iohannis a mai precizat că își dorește ca, după algerile parlamentare, România să aibă un guvern care să vină cu reformele necesare.

Declarația a fost făcută în contextul în care România e fruntașă în clasamentul mortalității din cauza coronavirusului, potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. Țara noastră are 28 de decese la un milion de locuitori, media europeană fiind de 5 victime la mia de locuitori.

„Vedeți că tema spitalelor și a sănătății publice nu e o temă nouă și eu am atins această temă de foarte multe ori. Am avut discuții chiar cu persoane din conducerea OMS, am avut semnări de documente, am vizitat spitalele și am atras mereu atenția asupra unor lucruri care s e văd simplu, dar și din statistici.

Sistemul nostru de spitale nu funcționează bine. Spitalele noastre nu sunt suficient de bine dotate, procedurile nu sunt suficient de clare, prevenția e de multe ori ca și inexistentă, marile măsuri de prevenție care trebuie să meargă în adâncime în populație practic au dispărut. Rezultatul e cel pe care îl vedem. Avem prea mulți români bolnavi, prea mulți care care sunt bolnavi și nici nu știu, aevm prea puține controale de rutină pentru a putea preveni anumite evoluții care periclitează viața oamenilor.

Aceste lucruri trebuie schimbate, dar ele nu se schimbă de azi pe mâine, ci în ani și ani de reformă a sistemului. De aceea îmi doresc, după alegeri, un guvern responsabil, solid, care vine cu o politică de îmbunătățire a întregului sistem de sănătate, lucru care se poate începe cu succes într-un mandat de patru ani. Ar fi mai bine un mandat mai lung și o continuitate în reformarea sistemului de sănătate dacă vrem să ajungem vreodată la niveul din partea vestică a UE. Deci e o temă extrem de sensibilă, extrem de importantă și sunt hotărât să-i acord toată atenția”, a declarat președintele Klaus Iohannis.