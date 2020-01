Iohannis, despre cazul Floreasca: Un eveniment catastrofal, trist, inadmisibil. Scrisoarea medicilor, regretabilă și ciudată (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că situația de la spitalul Floreasca demonstrează încă o dată că e nevoie de o reformă și în domeniul Sănătății. La această unitate medicală o pacientă a ars pe masa de operație, iar unii medici s-au solidarizat cu medicul Mircea Beuran, sancționat după acest incident. Colegiul Medicilor, care teoretic ar trebui să analizeze echidistant acest caz, s-a exprimat deja, prin vocea președintelui său, de partea lui Beuran.

„În primul rând, este un eveniment catastrofal, trist, inadmisibil, dar el s-a produs, regretabil. Ministerul a reacționat prompt și ferm. Ministerul a reacționat ferm și prompt. Reacția ministrului a fost adecvată.

Am auzit de acea scrisoare (a unor medici din Floreasca, prin care au luat apărarea lui Beuran) – o atitudine care e regretabilă și ciudată și sper că se datorează unei atitudini nefericite care a trecut.

Mai mult nu aș comenta, în acest moment.

E nevoie profundă de o reformă și în acest domeniu și reacția se va produce”, a declarat Iohannis.

