Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat, luni, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Cotroceni, dacă țara noastră ar putea apela la spijin european pentru a face față lipsei de medici, în plină epidemie de Covid-19. Șeful statului a precizat că există dorința unor tineri medici de a intra în prima linie, astfel că situația poate fi în continuare bine gestionată.

Klaus Iohannis a declarat că o promoție de tineri medici s-au arătat dornici de a lupta în prima linie împotriva epidemiei de Covid-19.

Întrebat dacă nu ar fi necesar să cerem ajutor altor state, președintele a amintit că România a trimis medici în străîinătate pentru a ajuta alte autorități în lupta virusului sARS-Co

V-2.

“Eu cred că medicii români sunt foarte buni și până acum au făcut față foarte bine. Avem chiar acum o promoție de medici tineri interesați să intre direct în prima linie. Dar eu cred că putem să gestionăm situația în continuare, iar acum câteva luni medici de la noi au mers în altă parte”, a spus șeful statului.

