Anunţul lui Iohannis privind decretarea stării de urgenţă, aşteptat luni. Autoritățile au transmis deja că vor fi adoptate DOAR măsurile necesare în lupta contra noului coronavirus

Luni este așteptat anunțul președintelui Klaus Iohannis privind decretarea stării de urgență. Autoritățile au precizat deja că nu toate măsurile din lege vor fi aplicate, ci strict cele necesare în lupta contra noului coronavirus.

„Am decis să decretez stare de urgenţă la începutul săptămânii viitoate. Noul guvern și cu mine ne vom dedica toate energiile 100% pentru a gestiona eficient această criză și, după ce se termină criza, pentru a guverna foarte bine pentru români și pentru România. Această stare de urgență face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. În acest fel, guvernul va avea posibilitatea să aloce mai mulți bani domeniului sănătății, mai mulți bani pentru medicamente, pentru apartura medicală absolut necesară. Această situație va permite să se realizeze achiziții într-un timp foarte scurt, cu proceduri simplificate, punând la dispoziția Guvernului toate instrumentele necesare pentru a gestiona în modul cel mai eficient criza generată de coronavirus”, a anunțat, sâmbătă seară, președintele Iohannis.

Ulterior acestui anunț, Grupul de Comunicare Strategică a precizat că în cadrul stării de urgență vor fi luate strict acele măsuri necesare pentru a preveni răspândirea COVID-19: „Având în vedere enunţarea în spaţiul public/mediul online a posibilelor măsuri care pot fi luate în cadrul stării de urgenţă, fără a se menţiona faptul că NU toate aceste măsuri sunt luate în mod obligatoriu, menţionăm faptul că vor fi avute în vedere DOAR acele măsuri necesare în combaterea răspândirii noului coronavirus (COVID-19)”.

În România, starea de urgență este decretată de șeful statului prin decret, acesta este contrasemnat de premier și publicat în Monitorul Oficial. În cinci zile de la decretare trebuie solicitată încuviințarea Parlamentului.

Starea de urgență este valabilă pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a duratei.

Despre starea de urgență, premierul Ludovic Orban a afirmat: „Cu siguranță nu vor fi tancuri pe străzi, cu siguranță nu o să vedem armata pe străzi, cu siguranță nu o să îi ținem pe oameni izolați la domiciliu 21 de zile, cum am văzut anumite fake-news-uri. Nu se vor lua măsuri foarte vizibile de ordine publică, dar se va întări capacitatea de implementare a deciziilor, a măsurilor care sunt luate fie de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, fie de ministrul de Interne, fie de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, fie alte măsuri care sunt adoptate prin Ordonanță de urgență sau Hotărâri de Guvern. De asemenea, am auzit o mulțime de zvonuri că vrem să închidem televiziuni, că vrem să afectăm libertatea de informare, de exprimare. Și acestea sunt zvonuri. Am văzut că va exista o reglementare a Consiliului Național al Audiovizualului în această privință. O să încercăm să asigurăm o comunicare de informații care sunt adevărate”.

Pe timpul stării de urgenţă, autorităţile militare şi civile au dreptul, potrivit OUG nr.1/1999 (cu modificările ulterioare):