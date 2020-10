Președintele României, Klaus Iohannis, a afirmat marți seară că ar trebui ca starea de alertă să se prelungeacă pentru o perioadă de 30 de zile, având în vedere evoluția epidemiei de coronavirus.

Reamintim faptul că în ultimele zile, Grupul de Comunicare Strategică a raportat o creștere alarmantă a numărului de noi infecții cu Covid-19. În ultimele 24 de ore au fost 3.109 cazuri noi de COVID-19, fiind a patra zi cu cele mai multe infectări de la începutul pandemiei. Alte 68 de decese au fost raportate de autorități din cauza infecțiilor cu coronavirus. La ATI, numărul pacienților internați este de 651.

Întrebat dacă va fi prelungită starea de alertă în contextul în care aceasta va expira în curând, iar România înregistrează în prezent o creștere constantă a numărului de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, președintele Iohannis a declarat că starea de alertă ar trebui să fie prelungită cu încă 30 de zile.

”După părerea mea este foarte clar că starea de alertă trebuie prelungită și sunt convins că va fi prelungită, dar cu ce perioadă bănuiesc că în această fază va fi prelungită cu încă o lună de zile.”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, în cadrul unei conferințe de presă.

Veste-șoc despre Liviu Dragnea! A paralizat în spatele gratiilor

De asemenea, președintele Iohannis a vorbit și despre posibilitatea instituirii stării de urgență, fie pe anumite zone, fie pe întreg teritoriul României.

”Cred că ați vrut să vă referiți la starea de urgență, nu la starea de alertă. Comparația cu alte țări este mai complicată, fiindcă nu există o definție universal valabilă sau european valabilă pentru starea de urgență. Ceea ce declară alte state din zona noastră sau, mă rog, din Spania este similar cu ceea ce la noi se numește stare de alertă. (...) Nu este nevoie acum de stare de urgență. Dacă, Doamne, ferește!, ajungem în situația să nu mai fie suficiente măsurile din starea de alertă și trebuie să impunem alte restricții ale libertăților, atunci este de evaluat dacă se introduce local, regional sau național - nu cred că va fi cazul - starea de urgență. (...) În momentul în care va exista o astfel de solicitare, o voi analiza cu absolută seriozitate.”, a mai spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.