Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul ședinței cu membrii Guvernului care se ocupă de gestionarea crizei COVID-19, că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile, urmând a fi păstrate restricțiile existente în acest moment. Totodată, Iohannis a anunțat că, pentru moment, nu poate fi vorba de introducerea unor noi măsuri de relaxare. În acest context, șeful statului a făcut apel, din nou, la cetățeni să respecte normele de protecție sanitară stabilite de autorități pentru a se proteja atât pe ei, cât și pe cei din jurul lor.

”Situația epidemiologică nu este bună. Am avut și astăzi peste 600 de persoane cu COVID-19. Este mult, foarte mult și în acest context, vreau să vă spun trei lucruri: protejați-vă, protejați-vă și protejați și pe alții. Purtatul măștii, păstrarea distanței sunt metode sigure pentru a opri răspândirea acestei epidemii. În aceste condiții, este evident că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile. Se vor păstra doar restricțiile care sunt acum în vigoare. Nu se prevede acum introducerea de noi restricții, cum, din păcate, aavând această evoluție, nu poate fi vorba de noi relaxări”, a anunțat Klaus Iohannis.

În același timp, președintele a precizat că Executivul continuă adoptarea de măsuri care au ca scop revigorarea economiei afectată de criza generată de pandemia de coronavirus.

”În acest context, totuși, îngrijorător, dorim să continuăm măsurile care vor duce la revigorarea economică. Nu vor fi luate măsuri care inhibă economia. Guvernul are în pregătire noi acte normative care pun în practică programul de revogorare economică prezentat. Revigorarea economică este extrem de importantă după această perioadă complicată prin care am trecut.

Tot în legătură cu revigorarea economică este și discuția pe care o voi avea vineri și sâmbătă, la Bruxelles, în Consiliul European. Este foarte important ca România să obțină o sumă cât mai consistentă pentru revigorarea economiei. Pentru asta mă voi lupta acolo”, a mai spus Klaus Iohannis.

