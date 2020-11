Klaus Iohannis: Statul român face tot timpul demersuri pentru a crește numărul de paturi și la UPU, și la ATI (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri seară, într-o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni, că statul român face tot timpul demersuri pentru a crește numărul de paturi atât la UPU, cât și la Terapie Intensivă.

Klaus Iohannis: Facem toate eforturile să creștem capacitatea spitalelor care primesc pacienți care suferă de Covid-19

Mai exact, șeful statului a fost întrebat despre situația de la Institutul Matei Balș, acolo unde oamenii au fost trataţi pe paturi de campanie sau conectaţi la oxigen direct pe holul spitalului, și dacă are de gând statul român să transfere pacienți în străinătate, el menționând că i s-a relatat că imaginile apărute în spațiul public au fost din zona de primire a pacienților.

„Statul român face tot timpul demersuri pentru a crește numărul de paturi și la UPU, și la Terapie Intensivă, și probabil vă amintiți că nu mai departe de duminică, când am vizitat Fundeni, am spus că numărul de paturi la ATI, din martie până acum, s-a dublat. Asta nu s-a întâmplat de la sine, ci prin foarte, foarte mult efort, prin efort și public, dar și privat. (...) Fiți asigurată că noi facem toate eforturile să creștem capacitatea spitalelor care primesc pacienți care suferă de această boală! Imaginile la care vă referiți (...) mi s-a relatat că au fost din zona de primire a pacienților, deci din filtru cum se spune, dar este foarte adevărat că suntem la limită. Încă nu am ajuns la limita superioară, fiindcă permanent, așa cum am mai declarat, vrem să fim puțin înaintea pandemiei, însă sper să nu fim lăsați singur! De asta este foarte important să ne ferim de virus, să nu îl dăm mai departe, pentru a nu avea un număr de pacienți prea mare”, a afirmat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Situație dramatică la Institutul Matei Balș din București: Pacienții COVID-19 primesc tratament cu oxigen pe holurile unității medicale

Amintim că în cursul zilei de miercuri imagini dramatice au apărut de la Institutul Matei Balş din Capitală. Acolo unde din cauza faptului că nu mai sunt locuri pe secţia de terapie Intensivă, oamenii sunt trataţi pe paturi de campanie, sau sunt conectaţi la oxigen direct pe holul spitalului. Imaginile au fost publicate în mediul online de un tânăr medic veterinar din Bucureşti infectat cu Covid 19.

„Cam așa arată holurile spitalului Matei Bals cu bolnavi de Covid , este înspăimântător , nu mai au pe unde să îi așeze , pacienții stau pe scaune la oxigen , sunt internați pe paturi de campanie . Terapia intensivă s-a mutat pe holuri . Nici nu vreau să va spun ce muncă duc medicii ,de dimineață nu i-am văzut să bea un pahar de apă. Oameni buni trebuie să înțelegem că sistemul sanitar nu mai are cum să facă față , cât de curând intră în colaps , dacă nu e deja”, a scris Constantin Vasile Ifteme, pe Facebook.

Imagini spital

S-a ascuns sub pat ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare