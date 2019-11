Președintele Klaus Iohannis a participat, luni, la o întâlnire electorală cu susținătorii săi, în județul Prahova.

Cu această ocazie, șeful statului a plantat un stejar și a explicat semnificația gestului său.

“Am avut marea plăcere ca împreună cu primarul vostru, pe care acum oficial îl intitulez domnul primar general Adrian Dobre, am plantat un stejar. O să vă explic ambele simboluri.

Am mai fost în câteva locuri unde primari liberali au dovedit că au luat în mâna lor destinul comunității pe care o conduc și au schimbat acest destin în bine. Atunci, ca să dau un accent special și o recunoaștere acestor primari, le-am spus primari generali.

De astăzi, Adrian, ești primar general și sper să fii încă mulți ani. Faptul că am plantat un stejar are o valoare simbolică. Vedeți că teme de mare actualitate în lume, schimbările climatice, combaterea poluării, capătă un accent mai aparte aici, în Ploiești”, a declarat Klaus Iohannis, la Ploiești.

Șeful statului, aflat în turneu electoral, a precizat că se va implica “total” în găsirea de soluții cu Guvernul liberal.

”Pentru că am vrut să arăt, nu doar că înțeleg aceste lucruri, ci că mă voi implica total în găsirea de soluții cu Guvernul liberal, de asta am plantat un stejar cu Adrian (Dobre, n.r.), în centrul Ploieștiului. Abia aștept să mai plantăm câte ceva și în celelalte localități din frumosul județ Prahova”, a mai spus Klaus Iohannis.

