Klaus Iohannis: La summitul NATO am stabilit direcțiile de acțiune pentru următorul deceniu, prin elaborarea unui concept strategic / Președintele Biden s-a exprimat apreciativ la adresa summitului de la București (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la Bruxelles, la summitul NATO, în cadrul căruia liderii aliaţi au decis asupra liniilor prioritare de acțiune în următorul deceniu.

Șeful statului a precizat că deciziile de azi răspund intereselor de securitate ale României și că „ne-am atins obiectivele majore fixate pentru acest summit”.

„Atingerea acestor obiective e datorată și interacțiunilor și coordonării României cu ceilalți aliați, precum și valorificării formatelor regionale de dialog și cooperare. Mă refer aici la Summitul Formatului București la care au participat președintele Biden - care și azi în discursul său s-a exprimat apreciativ la adresa formatului și a summitului - și secretarul general al NATO, pe care l-am găzduit pe 10 mai, dar și la reuniunea trilaterială România - Polonia - Turcia la nivel de miniștri de Externe, care a avut loc în această primăvară la București”, a mai afirmat Iohannis.

