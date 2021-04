Klaus Iohannis: Revenirea la normalitate, tot mai aproape. Nu suntem în punctul de a renunța complet la restricții. Dacă nu ne vaccinăm într-un număr suficient de mare, vom purta masca și vom avea restricții încă mult timp de acum încolo (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o conferință de presă la Palatul Cotroceni, marți, și a răspuns la întrebări privind mai multe subiecte proeminente de pe agenda publică, precum evoluția pandemiei de COVID-19 și campania de vaccinare, eliminarea restricțiilor și revenirea la normalitate, ședința CSAT și tensiunile dintre Kiev și Rusia, depolitizarea și reprofesionalizarea instituțiilor statului, securitatea energetică a României, modificarea legilor justiției, respectiv negocierile premergătoare depunerii Planului Național de Redresare și Reziliență la Comisia Europeană.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.