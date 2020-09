Klaus Iohannis: Sunt politicieni care încă mai cred că oamenii pot fi mințiți. Iresponsabilitatea PSD riscă să condamne generații întregi să plătească niște costuri imense

Președintele Klaus Iohannis a susținut că iresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o profundă criză economică. El i-a acuzat pe social-democrați că votează în Parlament tot felul de inițiative populiste, deși sunt conștienți că nu există bani la buget pentru aceste cheltuieli. Iohannis a mai spus că acesta este un mod cinic de a face politică, iar România îl poate lăsa în urmă pe 27 septembrie, dacă cetățenii se prezintă la vot.

„Unii competitori recurg la obișnuitele lor tactici retrograde. Sunt politicieni care încă mai cred că oamenii pot fi mințiți, în timp ce bugetele locale sunt risipite, iar comunitățile stagnează în subdezvoltare. Ba mai mult, aceiași politicieni se folosesc de majoritatea pe care încă o mai au în Parlament pentru a promova tot felul de legi electoraliste și populiste știind foarte bine că sunt inaplicabile în această perioadă de criză sanitară majoră, în care bugetul de stat este deja pus sub mare presiune.

Iresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o criză prelungită și să condamne generații întregi să plătească aceste costuri imense. Acest mod cinic de a face politică e de domeniul trecutului. România trebuie să progreseze, iar votul e cel mai important instrument de a pune o direcție nouă, pozitivă”, a declarat Klaus Iohannis.

