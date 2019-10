Klaus Iohannis: ”PSD a promis că va curge numai lapte și miere. Suntem în război cu PSD pentru că au atacat România” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la întâlnirea cu membrii și simpatizanții PNL Vrancea, că liberalii se află în război cu PSD și că își propun să îi învingă pe aceștia în următoarele trei bătălii electorale, adică alegerile prezidențiale, locale și parlamentare.

”Am câștigat până acum trei bătălii: europarlamentarele, referendumul și moțiunea.

Cred că v-ați dat seama cine cu cine e în război. Voi și cu mine suntem în război cu PSD și o să-l câștigăm. Mai avem trei bătălii: prezidențialele, localele și parlamentarele, după care facem România normală.

Când vorbești despre război e un lucru foarte serios. Spunem că suntem în război pentru că suntem oameni ai păcii, ai construcției, ai dezvoltării, dorim să ne implicăm pentru țară, pentru români.

În decembrie 2016, PSD a promis că va curge numai lapte și miere. Au promis românilor și luna de pe cer și când au ajuns la putere, primul lucru, au început să atace justiția. Au atacat economia, pe investitori, marile sisteme publice și le-au atacat într-un mod perfid. Și-au înșurubat prietenarii și neamurile în funcții publice pentru că au fost foarte obedienți, după carnetul de partid, nu după cunoștințe și performață. În acest fel PSD a început războiul împotriva românilor.

Cineva a trebuit să ia partea românilor. Și asta am făcut noi.

Suntem în război cu PSD pentru că au atacat România și noi nu tolerăm așa ceva. Acum suntem și în competiție pentru că suntem în campanie electorală.

Noi vom pune un guvern care începe să lucreze pentru români și începe să reconstruiască România. Pentru asta avem neoie să mai câștigăm aceste trei bătălii, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a promis că după câștigarea alegerilor va începe construirea României normale și a explicat ce înțelege prin acets lucru.

”Cred că este normal ca Moldova să fie legată de țară cu o autostradă. Cred că pentru mulți focșăneni și vrânceni ar fi normal să-și găsească de lucru la ei acasă și să nu fie nevoiți să plece. Cred că pentru mulți dintre voi ar fi normal ca cei dragi să se întoarcă acasă într-o țară în care instituțiile funcționează pentru cetățean, unde câștigă suficient pentru un trai decent. Este normal să trimiteți copiii la o școală unde sunt bine păziți și educați și să aveți un oraș cu un mare spital unde sunteți tratați cu respect”, a mai spus Klaus Iohannis.

