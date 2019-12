Iohannis: Nu susțin eliminarea pensiei speciale la magistrați (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că nu susține eliminarea pensiilor speciale în cazul magistraților.

„E o discuție care se va purta în Parlament și vom vedea care e concluzia. Personal, drept să vă spun, nu susțin eliminarea pensiei speciale la magistrați. E un specific aparte, magistratul are o răspunfere enormă, are un stres enorm, o încărcare profesională ieșită din comun și acordarea pensiilot speciale pentru magistrați e, cred eu, o măsură care trebuie menținută”, a declarat Iohannis.

Despre interdicția de a cumula pensia cu salariul la stat, Iohannis a afirmat: „Personal, cred că statul român nu-și permite și nu trebuie să-și permită să se cumuleze la stat și pensia, și salariul. Pe de altă parte, mulți specialiști vor să rămână în activitate mai mult timp. Asta se poate, dar trebuie găsite metode, de exemplu, de a întrerupe pensia și de a continua pe un salariu aferent funcției și apoi să se revină la pensie. Eu cred că nu trebuie să se continue cumularea pensiei cu salariul la stat. La privat nu trebuie să avem această limitare”.

