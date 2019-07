Klaus Iohannis: Se știe în UE că o susțin pe doamna Kovesi. Dar poziția mea nu e una care intră în negocierile pentru posturile de comisari europeni (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări, miercuri, că o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru șefia Parchetului European.

Șeful statului a fost întrebat, în cadrul unei conferințe ținute la Palatul Cotroceni, dacă o va susține pe fosta șefă DNA pentru obținerea acestui post.

"Eu am susținut-o din capul locului și i l-am spus și ei și mai multor conducători relevanți din politica europeană.

Se știe în UE că o susțin pe doamna Kovesi. Dar pozitia nu e una care intră în negocieri odată cu comisarii, e un capitol separat și am speranța că acest post se poate aloca doamnei Kovesi. Ar fi un rezultat foarte bun. Eu asta îmi doresc", a fost răspunsul dat de președintele Iohannis.

