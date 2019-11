Klaus Iohannis contează pe voturile alegătorilor PNL, USR-PLUS, PMP și chiar UDMR pentru al doilea tur al prezidențialelor. Candidatul liberal a insistat că eroii acestor alegeri sunt alegătorii.

Iohannis a avut un mesaj și pentru electoratul PSD: PNL nu va tăia salariile, nu va tăia pensiile, ci va face din România o țară prosperă.

„Cum am spus în conferința de presă, eroii acestor alegeri, eroii acestor alegeri nu suntem noi, politicienii, sunteți voi, alegătorii! Eu contez pe alegătorii PNL. Eu contez și pe voturile alegătorilor USR-PLUS. Sunt oameni care își doresc o țară modernă, europeană, își doresc să se întâmple mâine, nu se va întâmpla mâine, dar suntem pe aceeași parte a baricadei. Eu contez și pe electoratul PMP. A avut un candidat care a vorbit mult despre educație. Și eu îmi doresc același lucru. Eu îmi doresc la fel de mult să obțin voturi și de la celelalte formațiuni democratice din România. De exemplu, de la UDMR”, a declarat Klaus Iohannis, la Baia Mare.

Candidatul PNL la prezidențiale a ținut să se refere și la alegătorii PSD: „PSD a ajuns la putere în 2016 prin minciuni, au promis că va curge lapte și miere și, când au ajuns la putere au început încercările de acaparare a instituțiile, să facă zid în jurul penalilor. Nu au nicio vină oamenii care au votat PSD, pentru că ei își doresc o Românie prosperă, își doresc să nu se taie salariile și pensiile. Și eu îmi doresc același lucru. Nu cred că îi pot convinge să mă voteze, chit că mi-ar plăcea. Dar pot să le promit că eu și PNL nici nu vom tăia salarii, nici nu vom tăia pensii și noi vom face România modernă și prosperă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.