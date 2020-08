Klaus Iohannis: Teatrele, cinematografele și restaurantele se vor putea redeschide de la 1 septembrie, în anumite condiții (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că restaurantele și teatrele se vor redeschide de la data de 1 septembrie 2020, după aproape șase luni de la închiderea acestora în contextul epidemiei de coronavirus.

“Sunt două domenii în care consider că este cazul, este important să se reia activitatea atât cât se poate și acolo unde se poate, în condiții de siguranță.

Primul sector este zona culturală, la care țin foarte mult. Cinematografele și teatrele se vor putea deschide probabil începând cu 1 septembrie, cu măști, locuri libere între spectatori, anumite condiții speciale.

E important ca a acolo unde condițiile permit să se reia actul de cultură. Ce am fi fără cultură?

Al doilea sector în suferință și unde cred că e bine să se reia activitatea acolo unde se poate e Horeca. Vremea se răcește, tersasele se vor putea folosi încă o vreme. Consider că după 1 septembrie, în anumite condiții, restaurantele se pot deschide în interior, ținând cont de condițiile epidemiologice din localitatea respectivă. Specialiștii vor stabili mâine un prag”, a spus Klaus Ioahnnis.

Întrebat dacă va merge la restaurant sau dacă a fost în zone turistice, președintele a spus că nu a avut concedii anul acesta și nici nu a fost în spații publice.

“Concediu nu am avut, nu am fost în locații publice. Dar cred că e bine ca oamenii să meargă în concediu, dar în condiții de siguranță.

Soția mea va merge evident la școală în 14 septembrie și va respecta, evident, toate măsurile de siguranță”, a precizat Iohannis.

