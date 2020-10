Președintele Klaus Iohannis a discutat în timpul conferinței de presă de miercuri, 7 octombrie despre restricțiile impuse recent în România și respectarea acestora. Mai mult decât atât, acesta a făcut apel la respectarea măsurilor, pentru a preveni infectarea cu SARS-CoV-2, în vedere prevenirii unei explozii a cazurilor, dar și a supraaglomerării spitalelor din țară.

„România a cunoscut în ultima săptămână cea mai mare creștere a numărului de infectări de la debutul epidemiei. Cifrele sunt îngrijorătoare și în ceea ce privește cazurile grave și decesele. Sunt trei indicatori care, corelați, trag un puternic semnal de alarmă. trebuie să ținem cont! Tendința e de creșetre accelerată a răspândirii infecției, fapt ce duce la un număr tot mai mare de pacienți și, din păcate, dedecese. (...) Tendința actuală este una de creștere accelerată a reatei infectării (...) Măsurile de restricții sunt inevitabile, cu cât mai repede sunt introduse și respectate aceste măsuri, cu atât mai rapid își vor produce efectele și vor putea fi ridicate din nou”, a precizat președintele în timpul conferinței de presă de miercuri, 7 octombrie.

Întrebat ce s-ar putea întâmpla, dacă în următoarele 2 saptămâni măsurile restrictive luate deja, ce se va întâmpla dacă în urmtătoarele două săptămâni nu se vor înregistra rezultatele așteptate și ce strategie pe termen lung ar putea interveni.

„Strategia este destul de clară și am prezentat-o în repetate rânduri. Vom reacționa și autoritățile vor reacționa local și regional. Nu este nevoie să închidem toată țara dacă există focare semnificative într-un anumit număr de județe, atunci acolo se va acționa. De aceea s-a introdus de către specialiști, experți, acea scală dacă ne spune dacă este cazul să se ia anumite măsuri sau nu. Ați văzut cu măsurile care s-au luat în București, în Cluj în alte orașe, aceste restricții se bazează pe o evaluare a specialiștilor care ține cont de gradul de infectare din aceste localități. Așa se va continua. Există în continuare situații foarte diferite, în diferite localități din România. Sunt orașe, sunt comune unde numărul de bolnavi este mare, dar sunt și localități unde apropae că ni există bolnavi. este foarte bine să se acționeze local, țintit, acolo unde se răspândește cel mai repede boala”, a precizat președintele.

