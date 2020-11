România ar putea prelucra, teoretic, 50.000 de teste Covid-19 pe zi, a aspus președintele Klaus Iohannis, mierci, într-o conferințăd e presă susținută la Palatul Cotroceni. Cu toate acestea, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost prelucrate doar 35.575 de teste.

Rata de infectare se menține destul de mare, deși nu se fac foarte multe teste, în contradicție cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). În urmă cu 2 zile au fost raportate circa 10.000 de testări, iar premierul Ludovic Orban vorbea de o capacitate de 50.000 pe zi. Întrebat de ce se fac totuși până în 40.000 de teste Covid/zilnic, președintele Iohannis spuen că nu există cerere.

“Teoretic am putea prelucra 50.000. Dar testările sunt făcute la persoane la cerere sau la cele trimise de DSP. Mai mult decât s-a făcut nu se poate pentru că nu a existat cerere”, a spus Iohannis.

