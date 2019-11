Klaus Iohannis a declarat că este perfect de acord ca tinerii să meargă să studieze o vreme și în străinătate. Vrea, însă, ca aceștia să ajungă în punctul în care să-și dorească să revină acasă, conștienți fiind că efortul și profesionalismul lor vor fi răsplătite prin urcarea în ierarhie. Asta înseamnă să reinstaurăm meritocrația și asta vreau să fac prin România Educată, a susținut candidatul PNL la prezidențiale.

„Merită să rămâneți în țară, dar sunt perfect de acord că e binevenit un stagiu afară oricum ar fi construit sau definit acesta. Acum că se crează consorții de universități europene, veți avea posibilități noi și foarte bune pentru a studia și în altă parte. Eu am fost mereu adeptul rămânerii aici. Eu personal puteam să plec, dar am decis să rămân. Nu e întâmplător că sunt în România, e o decizie conștientă și-mi pare bine că am rămas.

15 ani am fost dascăl am fost în acești ani și diriginte. Le-am spus elevilor să meargă să studieze în altă parte, dar să revină acasă. Fiecare e liber să studieze și să se implice unde vrea, dar cred că trebuie să ajungem în punctul în care tinerii să-și dorească să se întoarcă. Asta înseamnă un cadru care pemite unui tânăr să-și facă un plan de carieră, să acceadă pe scara ierarhică atunci când e bun profesionist. Asta înseamnă să reinstaurăm meritocrația și asta vreau să fac prin România Educată”, a declarat Klaus Iohannis.

