Klaus Iohannis: Imediat după Crăciun vom intra în campania de vaccinare / Din ianuarie ar putea veni minim 100.000 de doze săptămânal / Vaccinarea populației generale, în primăvară / Restricțiile, în vigoare de sărbători (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a efectuat vineri o vizită la Centrul național de stocare a vaccinurilor COVID-19 din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”. Cu această ocazie, șeful statului a oferit noi detalii despre campania de vaccinare, despre care spune că va începe „imediat după Crăciun”, despre evoluția crizei sanitare la nivel național, dar și despre situația regimului de restricții pe perioada sărbătorilor. „Lucrurile s-au stabilizat și se poate chiar observa o mică scădere, însă să nu o înțelegem greșit”, a spus șeful statului, care a subliniat că „nu este momentul pentru relaxare”.

