CORONAVIRUS | Iohannis: Dacă vă uitați la televizor și vedeți politicieni care dau sfaturi la toată lumea și le știu pe toate, eu vă sfătuiesc să schimbați canalul (VIDEO)

Klaus Iohannis i-a sfătuit pe români, în contextul crizei declanșate de coronavirus, să schimbe postul dacă aud politicieni care dau sfaturi și pretind că le știu pe toate. Președintele a insistat ca românii să asculte indicațiile autorităților, căci numai o astfel de atitudine e spre binele tuturor.

Întrebat dacă ar trebui decretată starea de urgență în România, Iohannis a răspuns: „Dacă îmi permiteți să vă dau un sfat așa, colocvial: dacă vă uitați la televizor și vedeți politicieni care dau sfaturi la toată lumea și le știu pe toate, eu vă sfătuiesc să schimbați canalul. Luați sfaturi de la autorități. Ele sunt pregătite să vă dea cele mai bune sfaturi și sunt, cum se spune, pe fază. Asta e indicația care e bine să fie urmată”.

