Klaus Iohannis: Trebuie să folosim certificatul de vaccinare din motive medicale, nu pentru a îngrădi libertatea de mișcare. Să nu facem din el un instrument al discriminării (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că el nu a fost reticent față de ideea unui certificat, ci față de ideea unui pașaport discriminatoriu de vaccinare: „Nu cred că putem să facem o discriminare pe baza vacinării”. Șeful statului a insistat că acest document trebuie folosit strict din rațiuni medicale, nu pentru a împiedica libera circulație: „Nu facem din acest instrument un instrument al discriminării”.

