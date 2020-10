Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că se impune o corectare a Legilor Justiției. Întrebat dacă este necesară și o reformă a Curții Constituționale a României (CCR), șeful statului a precizat că da, atunci “când Constituția va fi modernizată”.

‘Acum trebuie să ne ocupăm de legile justiției, care trebuie reparate. Dar am putut vedea toți că e nevoie de o modernizare a Constituției. Am avut situații fără soluții constituționale – vă amintesc doar problema anticipatelor. Cu siguranță, când Constituția va fi modernizată, e nevoie și o modernizare a capitolului referitor la CCR’, a spus președintele Iohannis.

Ministerul Justiției a prezentat proiectele legilor justiției. Vor sta în dezbatere publică până la 31 martie 2021

