Klaus Iohannis: Un oraș plin de ambuteiaje e ca un om bolnav. Investițiile care trebuie făcute sunt multiple. Să nu ne imaginăm că e suficient să tragem o linie pe prima bandă (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis participă joi, de Ziua Mondială a Bicicletei, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil în România. În cadrul evenimentului, șeful statului a vorbit despre investițiile necesare în transportul din orașe, așa încât traficul să nu mai fie sufocat de atâtea mașini.

