Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, că vaccinul anti-Covid a devenit speranța noastră de a ne reîntoarce cât mai curând la o viață normală. Acesta a mai precizat locurile unde se vor face vaccinurile împotriva noului coronavirus. Ieșirea publică a șefului statului vine după ședința pe tema vaccinării anti-coronavirus pe care a ținut-o cu miniştrii Apărării, Sănătăţii şi de Interne.

“Vaccinarea se va face la locul de muncă pentru personalul sanitar, centre mobile și centre drive-thru pentru restul populației”, a precizat șeful statului.

Totodată, Iohannis a spus că limitarea efectelor pandemiei e prioritate zero pentru toate guvernele lumii, iar vaccinul anti-Covid a devenit “speranța noastră de a ne reîntoarce cât mai curând la o viață normală”.

“Am convocat azi o întâlnire pentru a discuta aspectele legate de campania de vaccinare. De eficiența campaniei depinde în mare măsură stoparea pandemiei și protejarea vieții românilor. E o problemă de securitate națională”, a mai spus președintele.LOVITURĂ pentru Pro TV! Încă o vedetă are COVID-19

Iohannis este de părere că autoritățile s-au mobilizat foarte bine și anunță că avem acum o strategie de vaccinare care va fi aprobată în zilele următoare și avem CSAT.

“Au fost stabilite toate mecanismele de stocare și planul de acțiune. Strategia va fi supusă aprobării în ședința CSAT pe care o voi convoca în perioada imediat următoare”, a punctat Iohannis.

Conform strategiei, din grupurile prioritate la vaccinare fac parte: tot personalul sanitar, ca și cel din centre rezidențiale și sociale, populația cu risc ridicat și personalul din domenii-cheie, esențiale bunei funcționări a societății.

“Vaccinarea se va face la locul de muncă pentru personalul sanitar, centru mobile și centre drive-thru pentru restul populației”, a spus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.