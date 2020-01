Președintele Klaus Iohannis a declarat că nu se pune problema ca vârsta de pensionare să crească, dar ar trebui ca persoanele trecute de 65 de ani care vor să muncească în continuare să aibă această posibilitate.

Iohannis a subliniat că sistemul de pensii ar trebui regândit deoarece există inechități și că pensiile vor crește cu siguranță.

„Eu am avertizat, în primul mandat, că e nevoie de o abordare foarte serioasă și adoptarea unei legislații pentru pensii care garantează sustenabilitate. PSD a ignorat acest lucru. Suntem în situația în care au apărut inechități între pensionari și legea trebuie îmbunătățită. Se vor face noi calcule și se va vedea cum se îmbunătățește sistemul.

A apărut discuția, la care am participat, pentru a se da posibilitatea celor care vor să muncească să lucreze peste 65 de ani.

Nu vorbim de creșterea vârstei de pensionare. Ea rămâne cum e stabilită, însă pentru persoanele care doresc să muncească mai mult se va crea această posibilitate. E o opțiune, nu o obligație”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a mai spus că se vor face calculele necesare și pensiile vor crește: „Se vor face noi calcule despre cum se îmbunătățeste sistemul pentru a crește pensiile. Nu vreau cum să dau sfaturi la televizor cum să se calculeze pensiile. Obiectivul final este să se găsească soluții. Toți se întreabă dacă vor crește pensiile. Da, vor crește pensiile”.

