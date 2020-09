Klaus Iohannis: Victoria de la locale trebuie confirmată la alegerile din decembrie, când majoritatea toxică ce a acaparat Parlamentul va putea fi oprită prin votul cetățenilor să mai producă daune ireparabile (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, este de părere că alegerile locale au fost „o victorie majoră a Dreptei din România” și că, astfel, s-a conturat o nouă realitate politică, „cea în care PNL și USR devin forțele schimbării în bine, iar PSD trece în opoziție, cu unul dintre cele mai slabe rezultate”. Cu toate acestea, spune el, victoria de la scrutinul de duminică, 27 septembrie, trebuie confirmată și la alegerile generale din decembrie. „Avem mare nevoie de o nouă majoritate credibilă, care să impună rapid reformele legislative atât de așteptate și de necesare”, a subliniat șeful statului.

