E atmosferă de sărbătoare, duminică seară, la sediul PNL. Liberalii, prin Klaus Iohannis, sunt pe punctul de a obține cea mai categorică victorie la prezidențiale. În schimb, la PSD atmosfera pare mai degrabă una de înmormântare...

Se prefigurează astfel cel mai bun rezultat al Dreptei la alegerile prezidențiale, poate chiar spre 70% pentru Klaus Iohannis, și cel mai slab scor pentru PSD.

Liderii PNL au semnale că Iohannis ar putea obține peste 60%, iar cu voturile din Diaspora, ei speră chiar și la un 70%. Atmosfera e veselă la sediul partidului, liberalii sunt încrezători, se pregătesc de victorie și chiar au venit cu grătare și mai multe gustări pentru reporterii prezenți.

În schimb, la sediul PSD nu a fost văzut niciunul dintre membrii marcanți ai partidului. Se știe că Viorica Dăncilă este în clădire, dar stă ascunsă. Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, ar fi vrut și el să urmeze modelul liberalilor, dar se pare că nu prea i-a ieșit. S-a zvonit că el ar fi venit la sediul PSD cu.... brânză și roșii. Dar jurnaliștii nu l-au văzut.

La sediul PSD a venit și un grup de susținători. Ei spun sus și tare că nu i-a plătit nimeni. „Suntem tineri, nu ne-a chemat nimeni!”, a strigat unul dintre ei, în vreme ce un altul a insistat că ei au venit să scape țara de securiști...

