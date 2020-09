Klaus Iohannis a vorbit, miercuri seară, în cadrul conferinței de presă, despre victoria Partidului Național Liberal la alegerile locale, în defavoarea PSD-ului. Președintele României a susținut că victoria PNL-ului este și una simbolica, pentru că este prima data după Revoluție când un partid de dreapta câștigă alegerile locale.

"Acestea alegeri au fost câștigate de Partidul Național Liberal cu un scor politic de 34 %, urmat de alte partide. Este pentru prima dată în istoria post-decembristă când PSD-ul pierde alegerile locale și din acest punct de vedere această victorie este și una simbolică. Este prima data după Revoluție când un partid de dreapta câștigă net alegerile locale din România. Nimeni nu este perfect și nici un partid nu este perfect. Și aici au fost realizări notabile a fost acest vot popular care a a validat politica Partidului Național Liberal care a invalidat politica pedesistă, dar întotdeauna lucrurile pot fi făcute mai bine. Au fost situații unde, din păcate rezultatele au fost departe de așteptări cum au fost și situații foarte interesante, unde rezultatele au fost peste așteptări", a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Întrebat cum explic faptul că după 4 ani de luptă cu PSD, tot PSD a câștigat cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene, Iohannis a răspuns că acest partid are încă un număr destul de mare de votanți, iar fiecare român este liber să aleagă.

"Schimbările în politică, în administrația locală, nu se produc foarte rapid. Cu siguranță, oamenii au observat că există alternative viabile și au votat alternativele, așa se explica ca pentru prima data de la Revoluție, un partid de dreapta, adică PNL, a câștigat alegerile locale. Însă PSD, cu toate apucăturile lui și abordarea toxică din Parlament, are încă un număr destul de mare de votanți. Iar dacă eu critic PSD pe bună dreptate, atunci noi criticăm PSD, nu alegătorii. Fiecare român are dreptul să aleagă pe cine dorește. Nu există alegători buni și răi, există alegători români. De aceea facem alegeri democratice, de asta la urmă numărăm voturile și cine are cele mai multe voturi, acela conduce", a explicat președintele.

VREME EXTREMĂ în România! A început să ningă abundent