Duminică, românii au făcut un pas mare pentru ca PSD să fie înlăturat complet de la putere, dar nu este pasul decisiv, a declarat Klaus Iohannis, după ce exit-poll-urile de la sfârșitul zilei l-au dat câștigător de departe al primului tur al prezidențialelor.

Iohannis a ținut să le mulțumească românilor pentru încrederea acordată.

„Victorie! Am reușit să învingem PSD mai mult decât oricând în ultimii 30 de ani.

Niciodată românii nu au votat atât de mult și de clar. Acest lucru pentru România înseamnă un pas enorm înainte.

Sigur, rezultatele oficiale vor veni mâine, dar datele de exit-poll arată deja că milioane de români din țară și diaspora au votat pentru o Românie normală și pentru a continua procesul important de schimbare.

Participarea lor din aceaste zile e o mare bucurie pentru democrația din România. Le mulțumesc celor care mi-au acordat încrederea lor liberalilor și tuturor votanților de dreapta, dar și celor care nu cred neapărat într-un partid, dar care cred în România normală.

Lupta noastră comună nu ține de o etichetă de partid, lupta noastră e despre îndepărtarea totală a PSD de la putere, pentru ca PSD să nu mai țină România prizonieră.

Azi am făcut un pas mare în această direcție, dar nu pasul decisiv. Mai e de lucru. Acești ani au fost ani de luptă și de rezistență și am ținut piept împreună asalturilor PSD”, a declarat Klaus Iohannis.

Iohannis a ținut să felicite Guvernul Orban pentru modul în care a organizat acest tur de scrutin: „Și în țară și în străinătate votul a decurs într-o ordine impecabilă”.

