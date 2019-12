Președintele Klaus Iohannis s-a arătat extrem de amuzat de afirmațiile lui Paul Stănescu, potrivit cărora Viorica Dăncilă a decis să candideze la prezidențiale după o discuție avută chiar cu el.

Întrebat dacă este adevărat, Iohannis a răspuns râzând: „Mi se pare foarte ciudată această abordare. PSD-ul a convins-o pe doamna Dăncilă să candideze. Mai bine întrebați acolo de ce au făcut-o că rezultatul e bine cunoscut”.

Ce declarase Paul Stănescu:

„Cu doamna Dăncilă am avut o discuţie tete-a-tete, înainte de a accepta propunerea de a fi preşedinte executiv, după europarlamentare. Am rugat-o două lucruri: unu, să nu facem congres în 2019, ci în ianuarie-februarie 2020, şi doi, i-am spus să nu candideze. Am bătut palma, doamna a fost de acord. Înţelegerea a durat foarte puţin, şapte-opt zile cred. Am mers la Cotroceni pentru consultarea cu votul în Diaspora, în formula Dăncilă-Fifor-Stănescu-Ciolacu-Teodorovici. După întâlnire, domnul preşedinte a rugat-o pe doamna premier să stea de vorbă cu dumneaei, câteva minute. Cred că au stat 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră. Ajungând la Parlament, domna Dăncilă ne-a spus că vrea Congres imediat. Eu i-am spus că pe mine m-a pierdut, în condiţiile date. Eu m-am retras şi am văzut cu toţii ce a urmat“.