Vineri, 30 octombrie 2020, se împlinesc 5 ani de la tragedia de la Colectiv. În acest context, președintele Klaus Iohannis a declarat că va promulga legea care dă tratament gratuit pe viață victimelor.

Anunțul lui Iohannis vine după ce plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, în data de 14 octombrie, un proiect potrivit căruia cheltuielile aferente oricăror tratamente, în ţară sau străinătate, ale persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma evenimentului de la Colectiv vor fi plătite din bugetul Ministerului Sănătăţii, pe toată durata vieţii acestora,

„Vineri se împlinesc 5 ani de la tragedia de la Colectiv și voi promulga legea care permite extinderea perioadei pentru cei care au avut de suferit”, a spus șeful statului.

„Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătăţii a cheltuielilor aferente oricăror tratamente medicale necesare, efectuate în ţară şi în străinătate, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, denumite în continuare victime. Victimele beneficiază de tratamentele medicale prevăzute la alin. (1), pe durata vieţii, dacă acestea sunt în legătură directă de cauzalitate cu evenimentul din 30 octombrie 2015 şi indiferent dacă sunt realizate în ţară sau în străinătate, în unităţi sanitare din sistemul de stat şi în cele din sistemul privat, precum şi la medici şi terapeuţi independenţi, în regim ambulatoriu, cu internare şi în orice altă formă necesară desfăşurării optime a tratamentelor medicale”, se arată în proiect.

Proiectul a fost adoptat în unanimitate, cu 220 voturi „pentru".

