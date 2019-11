Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul ședinței CSAT, că a fot avizat favorabil un proiect de lege pentru achiziția a încă cinci avioane F16.

”Am discutat azi în ceea ce privește achizițiile pentru armată. Este vorba despre a achiziționa încă cinci avioane F16. Guvernul a venit cu un proiect de lege care a fost avizat favorabil.

Pentru achiziții peste 100 milioane de euro e nevoie de acordul Parlamentului. Legea va fi discutată în Parlament”, a anunțat președintele Klaus Iohannis.

Miercuri a avut loc prima ședință CSAT la care au participat membrii guvernului liberal. La discuțiile de la Palatul Cotroceni au fost prezenți premierul Ludovic Orban, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, directorul SRI, Eduard Hellvig, directorul SIE, Gabriel Vlase, consilierul prezidenţial Ion Oprişor, consilierul de stat Mihai Şomordolea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.