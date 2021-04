Klaus Iohannis: Vom lucra pe PNRR până când va fi foarte bun și va fi implementat. Comisia Europeană începe să recomande țărilor să lucreze la planuri mai bune mai degrabă decât să le termine într-o anumită zi (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a precizat că România va lucra pe Planul Național de Redresare și Reziliență până când acesta va fi suficient de bun ca să fie acceptat de Comisia Europeană „și, mai important, implementat de noi”. Șeful statului a explicat că data de 30 aprilie a fost fixată ca termen orientativ, nu ultimativ, și că deja Bruxellesul „începe să recomande țărilor să lucreze la planuri bune mai degrabă decât să le termine într-o anumită zi”.

