Klaus Iohannis vorbește despre un „scenariu de groază” dacă se va aplica rectificarea bugetară votată de Parlament: Banii nu există, ni se vor tăia 3 miliarde din fondurile UE și nimeni nu ne va mai împrumuta

Președintele Klaus Iohannis a avansat un „scenariu de groază” în eventualitatea în care rectificarea bugetară, așa cum a fost ea trecută prin Parlament de PSD, va intra în vigoare. Dincolo de faptul că banii pentru aceste majorări de pensii, salarii și fonduri la administrațiile locale pur și simplu nu există, România riscă să piardă 3 miliarde de euro, bani europeni, deoarece încalcă mai multe perevederi ale tratatelor și cu siguranță agențiile de rating vor retrograda ratingul de țară al României. Asta înseamnă, a explicat Iohannis, că statul român nici nu va mai avea de unde să împrumute bani, pentru că nimeni nu va mai fi dispus să ni-i dea

Întrebat dacă riscăm să pierdem fonduri UE și să ne fie retrogradat ratingul de țară dacă rectificarea bugetară votată de Parlament intră în vigoare, președintele Klaus Iohannis a explicat: „Din pcate, ambele scenarii sunt posibile. Există nu doar avertismente, există discuții extrem de serioase cu înalți responsabili, nu vreau să nominalizez, din Comisia Europeană, care ne-au spus franc: dacă această rectificare aprobată în Parlament intră în vigoare, ni se vor tăia aproximativ 3 miliarde de euro din fonduri europene deoarece încălcăm mai multe prevederi ale tratatelor. Deci e o posibilitate. Agențiile de rating cu siguranță vor schimba ratingul de țară în mult mai rău, în condițiile în care aceste cheltuieli imense, imense ar fi operate”.

„Nemaivorbind de faptul că pentru aceste cheltuieli nu există bani pur și simplu. Nu există bani! Dați-vă seama ce se întâmplă dacă se blochează miliarde europene, ratingul de țară va fi retrogradat și nu vom mai avea de unde să luăm bani, că la un rating prost nu mai vine nimeni să dea bani. E un scenariu de groază. De asta am spus: oricât ne-am dori aceste creșteri, ele vor putea fi făcute, dar după ce ieșim din această criză și stabilizăm finanțele țării”, a mai precizat Iohannis.

