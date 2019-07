Klaus Iohannis vrea REFERENDUM pentru MODIFICAREA CONSTITUȚIEI odată cu ALEGERILE PREZIDENȚIALE (VIDEO)

Klaus Iohannis este de părere că un posibil referendum pentru modificarea Constituției ar fi bine să fie organizat odată cu alegerile prezidențiale din toamnă.

Întrebat dacă există o recomandare a Comisiei de la Veneția în acest sens, Iohannis a precizat că acest zvon nu este decât o dezinformare a coaliției PSD-ALDE.

”Este bine să fie organizat fie împreună cu primul, fie cu al doilea tur al prezidențialelor. Nu există o recomandare a Comisiei de kla Veneția pentru a evita suprapuneri de scrutin

Putem fără probleme să organizăm referendum odată cu prezidențielele.

Exact acești politicieni care sunt furioși că vine GRECO folosesc acest argument cu Comisia de la Veneția. Iată un exemplu trist de duplicitate a acestor politicieni”, a spus Klaus Iohannis.

