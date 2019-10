Iohannis, de Ziua Armatei: Dragi militari, sărbătoarea de azi vă e dedicată vouă. Vă mulțumesc pentru toate sacrificiile dumneavoastră și vă asigur de prețuirea tuturor românilor! (VIDEO)

Ziua Armatei României este, în primul rând, o sărbătoare dedicată militarilor, celor care servesc țara cu dăruire și spiritul datoriei împlinite, a declarat președintele Klaus Iohannis, aflat la Carei, la evenimentele organizate cu prilejul acestei sărbători.

„Dragi militari, sărbătoarea de astăzi vă este dedicată în primul rând dumneavoastră, celor care serviți patria sub drapelul tricolor, cu dăruire și spiritul datoriei împlinite. Aflați în poligoanele de instrucție din țară sau în teatrele de operații de peste hotare, vă îndepliniți exemplar misiunile încredințate, alături de aliații și partenerii noștri. Cuvintele onoare, patrie, demnitate reprezintă pentru dumneavoastră un crez și vă formează un mod de viață dedicat servirii patriei.

Vă mulțumesc pentru toate sacrificiile dumneavoastră și vă asigur de prețuirea și respectul tuturor românilor! Sunt convins că și în viitor veți demonstra același înalt profesionalism, spirit de elită și hotărâre pentru a asigura un nivel operațional ridicat structurilor Armatei României, la nivelul standardelor NATO, și pentru a vă consolida prestigiul câștigat, în țară și în afara ei, prin muncă, abnegație și seriozitate.

Vă felicit cu prilejul Zilei Armatei și vă doresc multă sănătate și succes în tot ce vă propuneți!”, a declarat Klaus Iohannis.

